‘Oğlum bu kapıdan nasıl gittiyse, geri de gelecek’

DİYARBAKIR'DA 2019'da 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Celil Bektaş, çocukları dönene kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. Havalar soğumaya başlayınca hastalandığını belirten Bektaş, "Benim oğlum bu kapıdan nasıl gitmiş ise bu kapıdan da gelecek. Ben de gidip evde sıcak yatağımda yatabilirim ama yatamıyorum. Ben burada HDP'yi sorumlu tutuyorum. Yani HDP olmadan çocuklar dağa gitmez. Bunu bütün dünya böyle bilsin. Oğlum gelmeden kalkmam. Ya benim oğlum, ya benim ölümüm" dedi.

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