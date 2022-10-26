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Haberler Yaşam WhatsApp dünya çapında çöktü

WhatsApp dünya çapında çöktü

26.10.2022

WhatsApp dünya çapında çöktü
DÜNYADA milyarlarca insanın akıllı telefonlarında mesajlaşmak ve konuşmak için kullandığı WhatsApp uygulamasında dün dünya çapında sorun yaşandı. Erişim sorunlarını tespit eden Downdetector.com internet sitesine göre, dün saat 09.00'dan itibaren WhatsApp üzerinden mesaj alışverişi, fotoğraf ve video paylaşımı yapılamadı. Türkiye'de de yaşanan erişim aksaklığı İngiltere, Hindistan, Güney Afrika ve Asya'da daha da yoğunlaştı. Yaklaşık 2 saat süren aksaklığa neyin sebep olduğunun henüz bilinmediği ifade edildi.
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