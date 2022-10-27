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Haberler Yaşam Emine Erdoğan’dan Bergama’ya tebrik

Emine Erdoğan’dan Bergama’ya tebrik

27.10.2022

Emine Erdoğan’dan Bergama’ya tebrik

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yeni Asır'ın manşet haberiyle Türkiye'ye duyurduğu Bergama'daki Ayaskent İrfan Kırdar Ortaokulu'nu tebrik etti.

Sıfır artık projesinin öncüsü Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bergama Ayaskent İrfan Kırdar Ortaokulu'nun çevre kahramanlarını sevgiyle kucaklıyorum. Geri dönüşüm bahçesi kuran, sebze-meyve atıklarından biyogaz, atık yağlardan ise sabun üreten öğrencilerimizle ne kadar gurur duysam azdır" ifadelerini kullandı.

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