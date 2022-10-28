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Haberler Yaşam Askerlik yerleri açıklandı! E-devlet kasım celbi askerlik yeri sorgulama...

Askerlik yerleri açıklandı! E-devlet kasım celbi askerlik yeri sorgulama...

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı 2022 Kasım celbi askerlik yerlerini açıkladı. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları, bugün e-Devlet aracılığı ile erişime açıldı. İşte MSB askerlik yerleri sorgulama ekranı...

28.10.2022, 09:57 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022, 09:59

Askerlik yerleri açıklandı! E-devlet kasım celbi askerlik yeri sorgulama...

Milli Savunmaa Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi. MSB, Kasım-Aralık 2022 ve Ocak 2023 döneminde sevke tabi yedek subay, yedek astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayınlanan duyuruda Seçim ve Sınıflandırma Sonuçları için tarih bilgisi paylaşılmıştı.

MSB'nin duyurusu doğrultusunda 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1. grup): 10 Kasım 2022

Er (2. Grup): 8 Aralık 2022

Er (3. Grup): 5 Ocak 2023

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