Askerlik yerleri açıklandı! E-devlet kasım celbi askerlik yeri sorgulama...

Milli Savunmaa Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi. MSB, Kasım-Aralık 2022 ve Ocak 2023 döneminde sevke tabi yedek subay, yedek astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayınlanan duyuruda Seçim ve Sınıflandırma Sonuçları için tarih bilgisi paylaşılmıştı.

MSB'nin duyurusu doğrultusunda 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu.

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YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1. grup): 10 Kasım 2022

Er (2. Grup): 8 Aralık 2022

Er (3. Grup): 5 Ocak 2023