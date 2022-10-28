Güçlü manşetlerimizle bu yıl da gündemi belirledik

128 yıldır ilkelerinden ödün vermeden yayın hayatına devam eden Yeni Asır Gazetesi, geçmişte olduğu gibi 2022 yılında da gazete manşetine taşıdığı haberlerle çok konuşulacak işlere imza attı. İlklere imza atmayı kendine düstur edinen Yeni Asır, ilkeli, objektif ve doğru habercilik anlayışından asla taviz vermedi. Yayın ilkeleri doğrultusunda İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi'nin yanı sıra ülke gündemini belirleme konusunda yine bu yıl da başroldeydi. Yine okuyucularının dikkatini çekmeyi başaran Yeni Asır'ın 2022 yılının son 10 ayında gündemi belirleyen önemli manşetleri:

MİLYONLUK FİYASKO

CHP'Lİ Kuşadası Belediye Başkanı Günel, iki kültür tesisini çürümeye terk etti. GEKA'nın hibe desteğiyle yapılan ve 1 milyon liraya mal olan Ege Mutfağı Evi ile Türk Kahvesi Evi, kaderine terk edildi.

OKULDA DEHŞET

6 yaşındaki Egemen A.'nın hayatı, okulda uğradığı saldırı nedeniyle karardı. Bahçede sınıf arkadaşı Çınar B.'nin darp edip gözüne ağaç dalı batırdığı küçük çocuğun gözünde yüzde 70 görme kaybı oldu. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

HESABI SEN VER BAY KEMAL

BUGÜN Buca Metrosu'nun temelini atmak için İzmir'e gelecek olan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na İzmirliler adına soruyoruz. İhaleyi neden 529 milyon lira daha fazla teklif eden firmaya verdiniz?

PUTİN VURUYOR, DÜNYA KONUŞUYOR

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün sabah verdiği emirle Ukrayna'da resmen işgal başladı. Rus kara birlikleri Donbas'a girerken, başta Kiev olmak üzere büyük şehirlerdeki askeri hedeflere füze saldırıları ve bombardıman düzenleniyor.

BARIŞIN TEMELİ İSTANBUL'DA ATILDI

RUSYA ile Ukrayna arasında barışın sağlanması için yoğun diplomasi yürüten Türkiye'nin çabaları ilk meyvelerini verdi. Dün İstanbul'da bir araya gelen iki ülkenin heyetleri tartışmalı birçok konuda uzlaştı. Rus tarafı görüşmeler sonrası bazı noktalarda askeri operasyonları durdurdu.

ÇOK ATTI TUTTU, HEPSİ BOŞ ÇIKTI

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 22 dönümlük arsa üzerine 5 milyon dolarlık yatırım ile yaptığı ve 4 yıl önce büyük vaatlerle açtığı Atatürk Spor Kompleksi, bir gün bile hizmet vermeden çürümeye terk edildi.

CHP'Lİ BAŞKAN'A CHP'Lİ OYUNU

ÇİĞLİ Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili adayı olunca, rakipleri harekete geçti. Partideki 'şebeke' ile birlikte hareket eden sendika, toplu iş sözleşmesini imzalamayarak greve gitti.

HEYKELSEVER SOYER

CHP'Lİ İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Körfez kirliliği, trafik, altyapı gibi kentin kangren olmuş sorunlarını çözmek yerine makyaj peşinde koşuyor. Göreve geldiğinden beri en büyük icraatı heykel yapmak olan Soyer, şimdi de Symrna heykeli için ihale açtı.

BU ÇOCUKLAR HEP GÜLSÜN

ALPEREN, Caner ve Halil.. Minicik elleriyle tutundukları hayattan kopmamak için desteğe ihtiyaçları var.

ÖLMESİNİ Mİ BEKLEDİNİZ!

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tramvay durağında güvenlik görevlisi olarak çalışan Onaylı'nın tuvalete giderken can vermesinden sonra harekete geçti. Başkan Tunç Soyer 10 istasyona seyyar tuvalet konulması için talimat verdi.

VİCDANSIZ ÖĞRETMEN

UŞAK'TA özel anaokulunda otizmli Ramazan Mert, 19 yaşındaki yardımcı öğretmen Sultan C. tarafından darp edildi. Aile, eğitim kurumu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu