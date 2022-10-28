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Haberler Yaşam Savunma Bakanı Akar İsrailli mevkidaşını ağırladı

Savunma Bakanı Akar İsrailli mevkidaşını ağırladı

28.10.2022

Savunma Bakanı Akar İsrailli mevkidaşını ağırladı
Milli Savunma Bakanı Akar, Ankara'da İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz'ı ağırladı. Düzenlenen ortak basın toplantısında Gantz'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, "İkili iş birliğimizin ve diyaloğumuzun artmasının başta Filistin olmak üzere fikir ayrılığı yaşadığımız bazı konuların çözümünü de kolaylaştıracağına inanıyoruz. Hassasiyetlerimizi çok açık dille ifade ettik" dedi. Gantz da, "Artık kapılar açıldı ve birçok alanda iş birliği için büyük bir potansiyel var" ifadelerini kullandı.
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