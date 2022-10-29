29 Ekim’de anlamlı proje! 29 özel çocuk ilk kez uçağa bindi

THY Ankara Satış Müdürlüğü, THY Spor Kulübü ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu destekleriyle yapılan projede, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki THY'ye ait özel salonda ağırlanan down sendromlu çocuklara spor kıyafetleri hediye edildi. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Mardin, Kars, Trabzon, Adana, İzmir, İstanbul ve Ankara'dan gelen 29 özel çocuk için hazırlanan tur kapsamında ilk olarak Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'in ziyaret edildiği belirtildi. Birinci Meclis'i ve TBMM'yi de ziyaret eden çocuklara burada meclis genel kurulu ve çevresi hakkında bilgiler verildiği aktarıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ziyaretinde ise devlet büyüklerinin ağırlandığı binanın yanı sıra Millet Kütüphanesi'nin ziyaret edildiği kaydedildi.

TORLAK: ÇOCUKLARIMIZIN KALBİNE DOKUNARAK...

THY Ankara Satış Müdürü Melih Torlak ise program ile ilgili "Başkentimiz Ankara'da, ülkemizin 7 farklı bölgesinden gelen 29 özel çocuk ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladık. 29 özel başarılı sporcu çocuğumuz Ankara'da bulunan Anıtkabir, TBMM ve Külliye ziyaretleri yaparak ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve devlet yönetiminin yer aldığı mekanlarını görme fırsatına sahip oldular. Çocuklarımızın kalbine dokunarak yüzlerinde bir tebessüm oluşturma amacıyla yaptığımız bu çalışmada mutluluklarını görmek bizim için değerliydi. Başta Türk Hava Yolları Ankara Satış Müdürlüğü çalışanları olmak üzere, bu çalışmada bizlere destek veren Ankara Valiliği, THY Spor Kulübü ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.