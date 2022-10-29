DEAŞ’ın “sözde emiri” Kırşehir’de yakalandı

KIRŞEHİR'DE terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün "iletişim sorumlusu" ile "sözde emiri" oldukları iddia edilen Irak uyruklu 2 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ekipler, geçmiş dönemde Irak'ın Telafer şehrinde örgüt adına "sözde emirlik" yapan R.E.M.H. ile örgütün iletişim ve teknik sorumlusu Z.M.H'yi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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