  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam DEAŞ’ın “sözde emiri” Kırşehir’de yakalandı

DEAŞ’ın “sözde emiri” Kırşehir’de yakalandı

29.10.2022

DEAŞ’ın “sözde emiri” Kırşehir’de yakalandı
KIRŞEHİR'DE terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün "iletişim sorumlusu" ile "sözde emiri" oldukları iddia edilen Irak uyruklu 2 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ekipler, geçmiş dönemde Irak'ın Telafer şehrinde örgüt adına "sözde emirlik" yapan R.E.M.H. ile örgütün iletişim ve teknik sorumlusu Z.M.H'yi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA