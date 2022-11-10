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Haberler Yaşam Atv'nin yeni dizisi 'Ateş Kuşları'nın ilk tanıtımı yayınlandı

Atv'nin yeni dizisi 'Ateş Kuşları'nın ilk tanıtımı yayınlandı

Atv ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yapımını Bozdağ Film'in üstlendiği Ateş Kuşları'nın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada yankı uyandıran tanıtım fragmanı binlerce yorum ve beğeni aldı. Peki merak uyandıran Ateş Kuşları dizisinin konusu ne? Ateş Kuşları dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ateş Kuşları'nın ilk tanıtım fragmanı...

10.11.2022, 12:15 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022, 12:29

Atv’nin yeni dizisi ’Ateş Kuşları’nın ilk tanıtımı yayınlandı

Atv'nin yakında başlayacak ve sezonun en iddialı yapımı olacak Bozdağ Film imzalı "Ateş Kuşları" dizisinin ilk tanıtımı nefesleri kesti. Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada büyük yankı uyandıran Ateş Kuşları, kısa sürede binlerce yorum ve yoğun övgü aldı.

Ateş Kuşları'nın ilk tanıtımında yer alan sahnelerde, dramatik dünyaları ve sokak çocuklarının çöplükte buldukları bebeği sahiplenerek "Ali bu bebek bizim olsun mu? Sen babası ol, ben annesi." sözleri sosyal medyaya damga vurdu.

Bu sözler, sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.

EŞSİZ VE FARKLI HİKAYE

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır.

Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Benal Tairi'nin yaptığı; proje tasarım ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral ve Görkem Sevindik üstleniyor.

Merakla beklenen Ateş Kuşları, çok yakında Atv'de…

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