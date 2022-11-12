Gençleri dağa çıkaran PKK’lıya operasyon

İSTANBUL'DA polis ekipleri, Şırnak'ta gençleri kandırarak bölücü terör örgütü PKK/ KCK'nın kırsaldaki kamplarına gönderdiği gerekçesi ile hakkında yakalama kararı bulunan K.T. (43) adlı örgüt yanlısı bir kişinin İstanbul'da olduğu bilgisine ulaştı. Hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlaması bulunan ve örgütsel dokümanlarda adı 'PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alana eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunduğu' yönünde ifadeler yer alan şüpheli K.T, operasyonla yakalandı. K.T. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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