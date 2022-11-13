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Haberler Yaşam Evlat nöbetine bir aile de Gaziantep'ten katıldı

Evlat nöbetine bir aile de Gaziantep'ten katıldı

13.11.2022

Evlat nöbetine bir aile de Gaziantep’ten katıldı
ÇOCUKLARININ terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 167 gündür kararlılıkla devam ediyor. Ailelerin direnişine bir aile de Gaziantep'ten katıldı. 2013 yılında 22 yaşındayken Isparta'da okuduğu dönemde dağa kaçırılan İzzet Akhan'ın engelli olan babası Rüstem, annesi Gülizar ve kardeşi Abdurrahman Akhan da HDP binası önündeki eyleme destek verdi. Anne Akhan, "Oğlum özlemine artık dayanamıyoruz. Senin hasretinle yanıp bittik, ne olur dön" diye seslendi.
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