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Haberler Yaşam Kanserden kaybettigi burnunu kolunda büyüttü

Kanserden kaybettigi burnunu kolunda büyüttü

3D yazıcı ile üretilen yapay burun, damarların büyümesi için hastanın koluna yerleştirildi.

13.11.2022

Kanserden kaybettigi burnunu kolunda büyüttü

SİNÜS kanseri nedeniyle 8 yıl önce burnunun bir kısmını kaybeden Fransız kadın, gelişen teknoloji sayesinde burnuna da koku alma duyusuna da yeniden kavuştu. 2013 yılından bu yana burnunun bir kısmı eksik olarak hayatına devam eden 50 yaşındaki kadın, koku duyusunu kaybetti ve görünüşü nedeni evden çıkmaya korkar hale geldi. Ancak gelişen teknolojisi sayesinde kadın yıllar sonra burnuna yeniden sahip oldu.

KOLDAKİ DERİ UYGUN
Doktorlar radyoterapi ve kemoterapi tedavilerinden önce 3D yazıcı ile 'biyomateryal' madde kullanarak kadın için yapay bir burun ürettiler. 3D yazıcı ile üretilen bu burun, hücrelerin ve kan damarlarının büyüyebilmesi için kadının koluna yerleştirildi. Koldaki derinin yüzdeki gibi ince olması nedeni ile doktorların bu bölgeyi seçtiği belirtiliyor. Başarılı bir operasyonla kolda büyüyen burun hastanın yüzüne nakledildi. Hasta iyileştikten sonra yeni burnundan çok memnun olduğunu belirtti.

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