Son dakika: Taksim İstiklal Caddesi’nde patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi...Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı bilinmeyen patlama sonucu yaralıların olduğu öğrenildi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.





Patlamanın sesi çevreden duyulurken, caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı. Patlama nedeniyle yaralılar olduğu öğrenildi.

İSTİKLAL'E GİRİŞLER KAPATILDI

Çok sayıda yaralının olduğu patlamanın ardından İstiklal'e girişler kapatıldı. Bölgedeki dükkanlar kapatılarak tahliye işlemi yapıldı.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Vali Yerlikaya: Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

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