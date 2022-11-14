Otostop çekerek bindiği kamyon mezarı oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 17 yaşındaki genç, otostop çekerek bindiği kamyonun devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kaza, önceki gün Uludere ilçesi Ortabağ mevkiinde meydana geldi. 17 yaşındaki Demhat Uslu, otostop çekerek kömür yüklü 21 ACB 174 plakalı kamyona bindi. Kamyon sürücüsü, virajda direksiyon hakimiyetini alamayarak devrildi. KORKUNÇ kazada, sürücüyle birlikte otostop çekerek kamyona binen Demhat Uslu da sıkıştığı yerde ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulunurken, Demhat Uslu tüm çabalara rağmen hayata döndürülemedi. Adı öğrenilemeyen kamyon sürücüsü ise ilk müdahalenin ardından Uludere Devlet Hastanesi'ne ambulansla götürüldü. Uslu, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.