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Haberler Yaşam Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin paylaşım

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin paylaşım

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

15.11.2022, 13:17 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022, 13:31

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısına ilişkin paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında, "İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum.

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