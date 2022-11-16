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Haberler Yaşam Ben Bu Cihana Sığmazam zirveyi kaptırmıyor

Ben Bu Cihana Sığmazam zirveyi kaptırmıyor

Her bölümü heyecanla beklenen, salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen, proje tasarımını ve genel hikayesini ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam yayınlanan dokuzuncu bölümüyle yine reytinglerde zirvenin sahibi oldu.

16.11.2022, 11:13 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022, 11:15

Ekranların sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', heyecan dolu dokuzuncu bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam zirveyi kaptırmıyor

Ben Bu Cihana Sığmazam dokuzuncu bölümüyle, Tüm Kişiler'de %6,83 izlenme oranı ve %17,18 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam zirveyi kaptırmıyor

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın dokuzuncu bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!

Ben Bu Cihana Sığmazam zirveyi kaptırmıyor

CEZAYİR ZOR DURUMDA!

Cezayir'den intikam almak isteyen Sabit, Suna'nın ölümü için emir verdi fakat Kurban'ın oğlu Şamil hedef oldu ve vuruldu.

Ben Bu Cihana Sığmazam zirveyi kaptırmıyor

Şamil hastanede ölüm kalım savaşı verirken Cezayir'in kızı Suna ise sinir krizi geçirdi ve duygusal bir sarsıntı geçirdi. Bu durum Leyla ve Cezayir'i bir adım daha yaklaştırdı.

Ben Bu Cihana Sığmazam zirveyi kaptırmıyor

Bir yandan Sabit ve adamları diğer taraftan Bagnall'in planları ile baş etmeye çalışan Cezayir, Zeliha sayesinde Firuze'nin çocuğunu aldıracağını öğrendi fakat zamanında hastaneye yetişemedi.

Ben Bu Cihana Sığmazam zirveyi kaptırmıyor

Onun yerine hiç beklemediği bir kişi bu görevi üstlendi o kişi de Leyla oldu.

Ben Bu Cihana Sığmazam zirveyi kaptırmıyor

Cezayir'i bir türlü ele geçiremeyen Bagnall ise başarısız operasyonlar sonucunda üstleri tarafından telefonla büyük bir uyarı aldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam zirveyi kaptırmıyor

Bu işin sonunda ya kendisinin ya da Cezayir Türk'ün öleceği söylendi. Bagnall kendisine verilen son şansı değerlendirmek için büyük bir operasyona girdi ve Cezayir Türk'e yolda baskın yaptı.

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