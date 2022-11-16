‘Girdap’ta boğuldular

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda 50 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı 'Girdap' operasyonunda 202 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre yaklaşık 6 aydır yürütülen çalışmalar sonucu 50 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Bu kapsamda 264 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 190 kişi ifadesine başvurulmak üzere il emniyet müdürlüklerine davet edildi.

10 MİLYON TOPLADILAR

Şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, parada sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve tefecilik gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlendi. Gözaltı kararı verilen 264 kişiden 202'si gözaltına alındı. Teknik ve fiziki çalışmalar şüphelilerin faaliyetlerini de deşifre etti. Operasyonun Antalya bölümünde şüphelilerin gazetelerde iş ilanı vererek kendilerine iş insanı görünümü kazandırıp mağdurlar ile tanıştıkları, kullandıkları ofise Cumhurbaşkanı başdanışmanı adına çiçek göndererek güven telkin ettikleri, ihale ve projelerin değerlendirilmesi vaadiyle yaklaşık 10 milyon lira topladıkları belirlendi.

BOŞ SENET İMZALATILDI

Operasyon, Denizli'de ise tefecilik suçunu işleyenlere yönelik düzenlendi. 'Öterler' suç örgütü üyelerinin işlettikleri kumarhaneye borcu olanlara yüksek faizle borç verdikleri, boş senet imzalattıkları, ödeyemeyenlerin borcunu tehdit ve şantajla tahsil ettikleri, elde ettikleri gelirin bir kısmını cezaevindeki suç örgütü elebaşına ve örgüt üyelerine aktardıkları belirlendi. Operasyonun Mersin ayağında örgüt üyelerinin irtibatlı oldukları banka çalışanı vasıtasıyla 20 bin lira karşılığında limit artırımı yapabileceklerini söyleyerek kredi kartını aldıkları müşterinin bilgisi dışında, 282 bin lira harcama yaptıkları tespit edildi. Mağdurun parayı istemesi üzerine bir şüphelinin banka hesabı aracılığıyla 75 bin lira parayı 'borç' açıklaması ile havale ettiği, sonra icraya vererek 75 bin lirayı tekrar tahsil ettiği belirlendi.

DOSYA KAPATMA VAADİYLE 25 BİN LİRA ALDILAR

YİNE kendisini avukat olarak tanıtan bir başka şüphelinin, 2 kişiyi dava dosyalarını kapatma vaadi ile toplamda 25 bin lira dolandırdığı anlaşıldı. Şüphelilerin farklı bir ildeki orman arazisini, üst düzey bürokratlar vasıtasıyla orman vasfından çıkartarak kendisine devredeceklerini vaat ettikleri mağdurun yaklaşık 400 bin lira değerindeki aracını devraldıkları, mağdurlardan toplamda 783 bin TL tutarında haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.