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Haberler Yaşam Afyonkarahisar'da canlı hayvan yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da canlı hayvan yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da yaşnan korkunç kazada hafif ticari araç ile küçükbaş hayvan taşıyan kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 gurbetçi yaralanırken olayda şans eseri küçükbaş hayvanlar ise zarar görmedi.

17.11.2022, 11:36

Afyonkarahisar’da canlı hayvan yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Kaza Afyonkarahisar - Antalya karayolunun 60. kilometresi Sandıklı Ekinhisar köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezai S. (55) idaresindeki Avusturya plakalı hafif ticari araç Ekinhisar köyü kavşağında Kadir İ., idaresindeki kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak yol kenarındaki refüje çıktı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araç içerisinde sıkışan gurbetçi şoför Sezai S. ve yanında yolcu olarak bulunan eşi Kıymet S. (53) itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada kamyon içerisinde bulunan küçükbaş hayvanlar çevredeki vatandaşların yardımı ile kamyondan indirilerek başka bir kamyona yüklendi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor

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