Emine Erdoğan Bali’de Sıfır Atık Projesi’ni anlattı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi nedeniyle Endonezya'nın Bali Adası'na yaptığı ziyarete eşlik eden eşi Emine Erdoğan, dünya liderlerinin eşleriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan, Bali'de son olarak Güney Kore Devlet Başkanı Suk Yeol Yoon'un eşi Kun Hee Kim ile görüştü. Görüşmede kendi öncülük ettiği Sıfır Atık Projesi sürecini anlatarak, Kim'den Güney Kore'deki atık yönetimi uygulamaları hakkında bilgi alan Emine Erdoğan'ın, ortak çalışma alanları üzerine fikir paylaşımında bulunduğu ifade edildi. Emine Erdoğan, Kim ile görüşmesinde ayrıca "kadın hakları" konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

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