2100 yılında su seviyesi ve sıcaklık yükselecek

İKLİM değişikliği sonucu 2050 ve 2100 yıllarında Türkiye'de öngörülen değişimlerden bahseden Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. İhsan Çiçek, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın küresel ısınmadan en fazla etkilenecek bölgelerden biri olduğuna dikkati çekip sıcaklığın buralarda 6 derece artabileceğini söyledi. Antalya'nın deniz seviyesi artışından da etkileneceğini söyleyen Prof. Dr. Çiçek, "İstanbul Boğazı da çok önemli kültür alanı ve çevresinde çok sayıda yalı var. Bu yalıların çevresinde deniz seviyesinin 2 metre yükselmesi, birinci katlarının tamamıyla su altında kalmasına neden olur" dedi.

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