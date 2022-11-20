Kılıçdaroğlu kardeşini son yolculuğuna uğurladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün yaşamını yitiren kardeşi Celal Kılıçdaroğlu (68), İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı. Rahatsızlığı nedeniyle geçen ay Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2 haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu edilmişti.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Celal Kılıçdaroğlu, önceki gün saat 22.00 sıralarında evinde fenalaşınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Eve gelen sağlık ekibi, Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen Celal Kılıçdaroğlu için dün Tavşantepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikizi Adil Kılıçdaroğlu, ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu, kız kardeşi Feride Çakmak, TBMM Meclis Başkanvekili Haydar Akar, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Akif Hamzaçebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda milletvekili de katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, cenazede taziye dileklerini kabul etti. Celal Kılıçdaroğlu, kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE

KILIÇDAROĞLU'NUN kardeşinin vefatı dolayısıyla hükümetten de çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na taziyelerini iletti. Erdoğan taziye mesajında, "Kardeşiniz Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Celal Bey'e Allah'tan rahmet, size ve tüm aile üyelerine başsağlığı dilerim" ifadesini kullandı.