Öğretmenlerin kariyer heyecanı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda merkezi sistemle tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, 150 dakika sürdü. Sınavda beşer seçenekli 100 soru soruldu, değerlendirilmesi ise 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip oldu. Sınava 595 bin 598 öğretmen girdi. Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022'de ilan edilecek.

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