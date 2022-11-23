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Haberler Yaşam Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem! O anlar güvenlik kamerasında

Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem! O anlar güvenlik kamerasında

Son dakika haberi...Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Sarsıntı büyük korku ve panik yaratırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

AJANSLAR

23.11.2022, 08:55

Düzce’de 5,9 büyüklüğünde deprem! O anlar güvenlik kamerasında

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve birçok ilden hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı.

İlk görüntüde karton kutuların sallandığı ve devrildiği, bir diğer görüntüde ise sarsıntıyla birlikte masaların ve sandalyelerin hareket ettiği, daha sonra ise devrilen dolabın bilgisayarların üzerine düştüğü görülüyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, depremde yaralananların sayısı 32'den 35'e yükseldi, bir kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaralanmaların panik sonucu düşme ve atlamalardan kaynaklandığı belirtildi.

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