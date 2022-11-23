“İklim değişikliği yüzyılın sorunu”

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İklim Değişikliği ve Çocuk Katılımı" temasıyla düzenlenen 23'ncü Uluslararası Çocuk Forumu Kapanış Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte önemli mesajlar veren Emine Erdoğan, "İklim değişikliği yüzyılın en büyük küresel sorunu. Bu hayati kriz, 8 milyar insanı ve tüm canlıları doğrudan etkilerken, ne yazık ki çocuklar orantısız olarak etkileniyorlar" dedi. Doğa ve iklim değişikliği konusunda gençler ile çocuklara büyük iş düştüğünü belirten Emine Erdoğan, "Lütfen doğa için daha çok söz alın ve projeler üretin" diye konuştu