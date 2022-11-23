Türkiye’de yılda 100 bin kişi sigaradan ölüyor

YAŞAR Üniversitesi İletişim Topluluğu öğrencileri, tütün bağımlılığının ele alındığı 2. Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı çerçevesinde 4 gün boyunca etkinlikler düzenledi. Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oya Mortan Sevi, sigaranın sağlığa zararları ile ilgili istatistikler vererek, "Dünyada 1.3 milyar kişi tütün ürünü kullanıyor, her yıl 6 milyon insan sigara nedeniyle ölüyor. Türkiye 11'inci sırada yer alıyor ve her yıl yaklaşık 100 bin kişi sigara nedeniyle yaşamını yitiriyor" dedi.

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