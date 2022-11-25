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Haberler Yaşam Konya'da hayvana işkence eden 2 kişi tutuklandı

Konya'da hayvana işkence eden 2 kişi tutuklandı

Konya’daki Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Hepimizi derinden sarsan olayı gece inceledik, sorumluları açığa aldık, suç duyurusunda bulunduk. Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz." dedi.

25.11.2022, 19:38

Konya’da hayvana işkence eden 2 kişi tutuklandı

Konya'da Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki bir görevli, elindeki kürekle defalarca vurmak suretiyle bir köpeğin ölümüne neden oldu.

Bu anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hayvan Sağlığı Şube Müdürü görevden uzaklaştırıldı, olaya karışan işçilerin iş akdi feshedilerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Görüntülerde hayvana işkence yaptığı tespit edilen ve gözaltına alınan M.B. ve S.Ç. Dutlukır Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ters kelepçe takılarak 'Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi.

GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Edinilen son dakika bilgisine göre şüpheliler M.B ve S.Ç Bir ev hayvanına veya Evcil Hayvana İşkence Etme suçundan tutuklanıp, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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