Konya’da hayvana işkence eden 2 kişi tutuklandı

Konya'da Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki bir görevli, elindeki kürekle defalarca vurmak suretiyle bir köpeğin ölümüne neden oldu.

Bu anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hayvan Sağlığı Şube Müdürü görevden uzaklaştırıldı, olaya karışan işçilerin iş akdi feshedilerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Görüntülerde hayvana işkence yaptığı tespit edilen ve gözaltına alınan M.B. ve S.Ç. Dutlukır Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ters kelepçe takılarak 'Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi.

GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Edinilen son dakika bilgisine göre şüpheliler M.B ve S.Ç Bir ev hayvanına veya Evcil Hayvana İşkence Etme suçundan tutuklanıp, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.