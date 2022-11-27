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Haberler Yaşam Sınav sorularını örgüte veren FETÖ’cü 5 şüpheli tutuklandı

Sınav sorularını örgüte veren FETÖ’cü 5 şüpheli tutuklandı

27.11.2022

Sınav sorularını örgüte veren FETÖ’cü 5 şüpheli tutuklandı
İSTANBUL'DA FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı. Örgütte mahrem sorumlu olarak görev yapan şüphelinin askeri okul sınav sorularını örgüte müzahir öğrencilere verdiği tespit edildi. Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yakalanan şüphelilerin öğrencilerle yazılı sınavı geçmeleri halinde girecekleri mülakat sınavına yönelik mülakat provası yaptıkları tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden 5'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
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