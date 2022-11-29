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Haberler Yaşam CHP Il Başkanı'nın aracına mermi konuldu

CHP Il Başkanı'nın aracına mermi konuldu

29.11.2022

CHP Il Başkanı’nın aracına mermi konuldu
ŞANLIURFA'DA CHP İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Ahmet Budak'ın minibüsünün ön camına, devir teslim töreni öncesi Kalaşnikof mermisi bırakıldı. CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Çidir, 7 ay önce görevden alınıp, yerine Ferhat Karadağ kayyum olarak atandı. 7 aydır görev yapan Karadağ'ın 45 gün içerisinde kongre yapmak yerine 5 ilçe yönetimini görevden alması sonrası, mahkeme kararı ile CHP İl Başkanlığı'na bu kez Ahmet Budak kayyum olarak atandı. Dün yapılacak devir teslim töreni öncesi Ahmet Budak, evinin önündeki minibüsün sileceğine Kalaşnikof mermisi bırakıldığını gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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