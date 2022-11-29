Edib Çapanoğlu İzmir Kitap Fuarı’nda İlgiyle Karşılandı

"İlk Kitabımda Evrensel Konulara Değinmek İstedim"

İlk kitabıyla İzmir Kitap Fuarı'nda bulunan ve fuarda okurlarıyla buluşan Edib Çapanoğlu, ilk kitabında evrensel konulara değinmek istediğinden bahsetti. Kitabının içeriğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çapanoğlu, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: "Aşk ve sevgi, evrensel konulardır. Her iki konu da aslında insanın yaşama tutunma şeklidir. Dolayısıyla bu iki konunun da yazılabilecek değerde olduğunu fark ettim. Bu nedenle kendi yaşadıklarımdan da yola çıkarak bu iki konu üzerinde deneme hazırladım. Benim için yazma süreci çok keyifliydi. Çünkü yazmak, insanın kendisini benzersiz bir dünyada gibi hissetmesini sağlıyor. Var olan kaygılarınızdan, dertlerinizden uzaklaşıyorsunuz. Bu nedenle yazmanın özgürleştirici ve huzur verici bir yanının olduğunu düşünüyorum."

"Yaşadıklarımız Bizler için Deneyim Oluyor"

Hayatta yaşanılan her şeyin insan için bir deneyim olduğunun altını çizen Edib Çapanoğlu, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Bir insan kitap yazarken illaki kendi deneyimlerinden de yararlanıyor. Bunu bilinçli bir şekilde ya da hiç fark etmeden yapıyor. Bu nedenle yaşanılan her şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de ilk kitabımı hazırlarken yaşadığım ve benim için önemli olan şeyleri kitabımda vermeye çalıştım. Yazın dünyasının çok önemli olduğunu düşünüyorum, dolayısıyla bu alanda çok daha farklı çalışmalarda bulunmak istiyorum. Umuyorum ki çalışmalarıma aynı çizgide devam ederim. Çünkü edebiyatın en az spor kadar, hayatıma dokunduğunu hissediyorum. Bu nedenle bu iki alanda da çalışmalarımı sürdüreceğimi belirtmek isterim."