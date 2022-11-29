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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Ege'de bir deprem daha!

SON DAKİKA... Ege'de bir deprem daha!

Ege Denizi'ndeki Eğriboz Adası yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bugün, önce Muğla'da 3.7 büyüklüğünde; ardından da saat 07.32'de Ege Denizi'nde deprem yaşanmıştı. Eğriboz Adası yakınlarındaki depremin ardından Yunan basını, adadaki bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştuğunu, artçılar nedeniyle de adanın bazı ilçelerinde okulların kapatıldığını duyurdu.

29.11.2022, 18:12

SON DAKİKA... Ege’de bir deprem daha!

Ege Denizi'ndeki Eğriboz Adası yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Atina Jeodinamik Enstitüsü, sarsıntının yerin 13,2 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

Yunan basını, adadaki bazı binaların duvarlarında hafif çatlaklar oluştuğunu aktardı.

Artçı sarsıntıların yaşandığı adanın bazı ilçelerinde tedbir amacıyla okullar kapatıldı.

AFAD Muğla'nın Ula ilçesinde sabah 07.22'de 3.7 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını duyurdu. Yaşanan depreme ilişkin AFAD verileri paylaşırken, depremin derinliği 7 km. olarak açıklandı.

4.7 İLE SALLANDI

Bu sarsıntının hemen ardından saat 07.32'de Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği AFAD tarafından 4.6 kilometre olarak duyuruldu.

En son deprem haberi de Eğriboz'dan geldi. Ege Denizi'ndeki Eğriboz Adası yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Atina Jeodinamik Enstitüsü, sarsıntının yerin 13,2 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

Yunan basını, adadaki bazı binaların duvarlarında hafif çatlaklar oluştuğunu aktardı.

Artçı sarsıntıların yaşandığı adanın bazı ilçelerinde tedbir amacıyla okullar kapatıldı.

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