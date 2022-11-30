ELEV Eğitim Vakfı Okulları Kodlama Becerisini Ortaya Çıkarıyor

Eğitim öğretimin ilk yıllarında okuma ve yazma, temel beceriler içerisinde yer almaktadır. 21. yüzyıl teknolojisi, okuma-yazma becerilerinin yanında farklı becerilere de ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Yani teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte, son yıllarda sıkça duyduğumuz "Kodlama" becerisi ortaya çıkarmıştır. Bu becerinin ortaya çıkmasında, iş dünyasının gereksinimleri, günümüzdeki robot sistemlerinin yaygınlaşması ve programlama ihtiyacının olması da rol almaktadır.

Kodlama, diğer adıyla programlama, genellikle bilgisayara yaptırmak istediklerimizi anlayabileceği dilde bilgisayara söyleme yetkinliğidir. Örneğin; uzun zaman harcayarak yapacağımız hesaplamaları, programlama sayesinde kısa zamanda bilgisayara yaptırmaktır. Kodlama birçok kavramı ve kazanımları edinmeyi ve 'algoritmayı' anlamayı sağlamaktadır. Teknolojinin hızlı gelişimi kodlamanın temelinde algoritmanın olduğunu kavrayabilmek, kodlamanın kazandırdığı nitelikleri de anlamamızı sağlar.

Algoritma; bir problemi çözmek veya bir amaca ulaşmak için izlenen sıralı adımlardır. Tanımdan da yola çıkarsak kodlama yaptığımızda bir problemi çözerek, hayatımızı kolaylaştırarak, bir amaca ulaşarak istediklerimizi bilgisayar veya benzeri cihazlara yaptırmış oluruz. Son yıllarda kodlamanın beceri halini alması ile okullarda ilkokul seviyesinden itibaren kodlama eğitimi çalışmalarına başlanmıştır. Devlet okullarında güncellenen müfredatlar, ortaokul 5. ve 6. sınıf kademelerinde zorunlu ders olarak "Bilişim Teknolojileri ve Yazılım" dersinin getirilmesi bu çalışmalar kapsamındadır. Birtakım programların ve sitelerin kar amacı gütmeden kodlama eğitimi için kullanıma açılması çalışmaları pekiştirmektedir. ELEV Okullarında bu çalışmaların yanında birçok materyal kullanılmaktadır. Lego setleri, birçok firmanın ürettiği kitler ile kodlamayı eğlenceli ve somut hale getirmektedir. Örneğin, piyano tuşlarına basarak çıkardığımız notaları, sadece o tuşlara basarak değil de istediğimiz bir nesneye komut vererek de çıkarabileceğimiz gibi. Böylece ortaya bir ürün çıkarabilme, üretmek hazzını tadabilme imkânı sağlanmış olur.

ELEV Okulları her yıl çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak öğrencilere edindikleri bu becerileri sadece derste bırakmayarak onlara deneyim edinme fırsatı da sunuyor.

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