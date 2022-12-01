Askerin gözyaşlarını şehit yakınları sildi

IRAK'IN kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 27 Kasım'da terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit (25), dün Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası Ragıp Yiğit oğlunun tabutu başında "Ben şehit babasıyım ağlamam" dedi.

PENÇE-KİLİT Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşiyle yaralanarak, tedavi göndüğü hastanede şehit olan Yiğit'in naaşı, Arnavutköy'deki baba evinde helallik alındıktan sonra, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'ne getirildi. Şehit Halil İbrahim Yiğit'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

GÖZYAŞLARI içerisinde şehidin fotoğrafına sarılan nişanlısı ve ayakta durmakta zorlanan annesi Nursen Yiğit'e yakınları destek oldu. Cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamayan bir askerin yüzünü şehit yakınları sildi.

PENÇE-KİLİT'TE BİR ASKERİMİZ ŞEHİT

PENÇE-KİLİT harekat bölgesinde dün bir askerimiz şehit oldu. Yapılan açıklamada, "Çatışmada yaralanan kahraman silah arkadaşımız Topçu. Uzm. Çvş. Nedim Korkmaz, kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi. Öte yandan aynı operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.