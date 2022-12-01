“Bir gecelik kaçamak bana 250 bine mal oldu”

ANTALYA'DA bir internet kafede kendisini 'Derya' diye tanıtan bir kadınla tanışan Özgür Başoda, evsiz olduğunu söyleyen kadını evine davet etti. Akşam saatlerinde eve geçen ikili, birlikte bir süre kahve içip sohbet etti. İlerleyen saatlerde ise mum ışığı ve müzik eşliğinde koltukta oturmaya devam eden ikilinin arasında önce yakınlaşma, ardından aşk yaşandı.

Sabah evden çıkan Başoda, eve döndüğünde eşyalarının yerinde olmadığını fark etti. Yaklaşık 250 bin lira değerinde eşyası çalınan Başoda, polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, parmak izleri alıp şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Başoda, "Bir gecelik aşk 250 bin liraya mal oldu. 3 ay boyunca eve hiçbir kadını almayacağım" dedi.