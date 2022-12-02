Mil Akademi Kurs Eğitim Kurumları Yenilikçi ve Çağdaş Eğitim Anlayışı

Mil Akademi Kurs Eğitim Kurumları'nın amacı; uygun rekabet koşulları altında uzman kadro, hedefleri olan öğrenci kitlesi, öğrencilerin yaş ve seviyelerine uygun bilişim materyallerini ve yeni nesil eğitim kaynaklarını buluşturup aynı zamanda öğrenci koçluğu desteği ile merkezi sınavlara hazırlamaktır. Bu süreçte öğrencinin bir gününden bir eğitim yılına kadar süreci en verimli nasıl geçireceğini koordine etmek ve desteklemek; aynı zamanda Mil Akademi Kurs genelinde geçerli olan kurumsal yönetim uygulamalarını belirlemek ve takip etmektir.

Mil Akademi Kurs Eğitim Kurumları kadrosunu, alanında uzman öğretmenler ve görev dağılımları yıllardır kimlikleri ve yaşantıları ile bütünleşmiş üst düzey yönetim kadrosu oluşturmaktadır. Kurumun amacı; gerek sosyal gerek akademik olarak öğrenci yaş grubuna uygun her türlü etkinliğe ev sahipliği yapmak, çocukların kurum çatısı altında geçen sürelerini konfor seviyesini maksimuma ulaştırarak en verimli şekilde geçirmelerini sağlamaktır.

Değer ve memnuniyet odaklı Mil Eğitim Kurumları yönetici ve öğretmenleri, öğrenci ve velileri ile hem yüz yüze iletişimde güçlü ilişkiler kurup hem de sosyal medyayı verimli şekilde kullanıp öğrenciler için zorlu olan yılı sinerjik bir dönem haline getirmeyi hedeflemektir. Kurumun değerlerini; cesaret, istek, katılım, hızlı geri bildirim ve sürekli gelişim ilkeleri oluşturmaktadır.

Mil Akademi Kurs Eğitim Kurumları, dinamik portföyü ile merkezi sınav sistemlerine hazırlanan öğrenci gruplarını hedeflerine ulaştırmanın haklı gururunu yıllardır yaşamaktır.

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