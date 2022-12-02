Ölümünün 16’ncı yılında Ertegün’e taciz suçlaması

Müzik dünyasının efsanevi ismi olan Atlantic Records'un kurucusu Ahmet Ertegün'e, ölümünden 16 yıl sonra cinsel istismar ve taciz davası açıldı. Uzun yıllar New York'ta yaşayan ve 2006 yılında bir konserde düşerek beyin kanaması geçiren Atlantic Records'un kurucusu Ahmet Ertegün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cenazesi ise Amerika'dan İstanbul'a getirilerek, Üsküdar'daki Özbekler Tekkesi'nin yanında bulunan aile mezarlığında defnedilmişti. Bodrum hayranı Ertegün'ün mezarına Bodrum'daki evinin bahçesinden getirilen 4 çuval toprak dökülmüştü.

YILDIZLARI KEŞFETTİ

Ray Charles, Rolling Stones, Aretha Franklin ve Led Zeppelin gibi müzik dünyasının efsanevi isimlerini keşfeden ve kariyerlerini şekillendiren Ahmet Ertegün hakkında taciz ve cinsel istismar davası açıldı. Şikayeti ise Ertegün ile birlikte Atlantic Records'ta 1984 ile 2000'lerin ortasına kadar yetenek avcısı olarak çalışan Jan Roeg isimli kadın yaptı.

TÜM İDDİALAR ASILSIZ

Jan Roeg, Ertegün'ün kendisini taciz ettiğini ve cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Ertegün'ün eşi Mica Ertegün'ün avukatı, "Ertegün hakkındaki bütün iddialar asılsızdır ve sert bir şekilde hakkımız savunulacaktır. Bu zamana kadar böyle tek bir şikayet bile gelmedi" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ