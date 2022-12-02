“PKK tarafından kaçırılan oğlumu HDP’den geri istiyorum”

TERÖR örgütü mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 186'ncı gününde devam ediyor. Oğlu Aziz'in 8 yıl önce Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen Güzide Demir, evladı gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini belirtti. Oğlunu HDP'den istediğini ifade eden Demir, "Oğlumu HDP kandırıp kaçırdı. Oğlum gel teslim ol, devletimiz büyük, sana ceza vermeyecek" diye konuştu.

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