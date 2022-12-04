İngiltere’de Strep a alarmı!

İNGİLTERE ve Galler'de 6 çocuk Strep A enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Liverpool'da dört yaşındaki bir kız çocuğu ise hala yaşam savaşı veriyor. Strep A veya Grup A streptokok, boğazda ve ciltte bulunan bir bakteri türü ve çoğu insanda herhangi bir belirtiye neden olmaz. Bununla birlikte, burun, boğaz ve akciğerlerin bir dizi farklı hastalığına neden olabilir. Öksürme, hapşırma ve cilt teması yoluyla bulaşabilir.

BAKTERİLERİ taşıyanlarda semptom görülmeyebilir Strep A semptomları arasında yutkunma sırasında ağrı, ateş, beyaz benekli şişmiş bademcikler, şişmiş boyun bezleri, yüksek ateş veya deri döküntüsü de yer alıyor.

ELLER SIK SIK YIKANMALI

UZMANLAR, korunmada okul işyeri gibi kapalı alanların sık sık havalandırılması, toplu taşımada maske kullanılması, ellerin sık sık sabun ve su ile temizlenmesi gibi genel hijyen kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatıyor.