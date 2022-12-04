MSB: Yunanistan sınırında 12 kişi şüpheli yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Yunanistan sınırında yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 9'u FETÖ, 2'si PKK/KCK ve 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu 12 kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 9'unun FETÖ, 2'sinin PKK/KCK ve 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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