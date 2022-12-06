269 uyuşturucu satıcısı gözaltında

Kocaeli ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Kökünü Kurutma Operasyonu' çerçevesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirledikleri adreslere dün sabah operasyon başlattı. 3 aylık ön çalışmanın ardından sabah 04.00'te Kocaeli, 05.30'da Sakarya'da operasyona çıkan ekipler, 269 şüpheliyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük uyuşturucu operasyonunun detaylarını Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde açıkladı.

'EROİNİN ROTASI DEĞİŞTİ'

Eroinin rotasının değiştiğini kaydeden Bakan Soylu, "Eroin rotası değişmiştir. Türkiye'nin ortaya koyduğu baskılar neticesinde. Captagon rotası değişmiştir. Bonzai'de çok ciddi bir azalma söz konusu. Metamfetaminin yaygınlığını önlemek için ciddi bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu yıl şu ana kadar 15 ton metamfetamin ele geçirdik. Geçen yıl yakalanan eroin miktarı 22 ton, bu yıl ise 8.5, 9 ton civarı. Rota değişti. Akdeniz'e döndü. Bu baskıdan ve karşı karşıya kaldıkları zarardan dolayı. Uyuşturucudan ölümler yüzde 71 azaldı" dedi.