Emine Erdoğan himayesindeki kitap 2 önemli ödüle aday oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı işbirliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı, Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri seçkisinde "Gastrodiplomasi" ve "First Lady" kategorilerinde aday gösterildi. Türkiye'nin gastronomi alanında önde gelen akademisyenleri ve şeflerince hazırlanan, Türk mutfağının atıksız, ekolojik ve sürdürülebilir yönlerinin öne çıkarıldığı kitapta binlerce yıllık tecrübeye dayanan sağlıklı pişirme ve saklama yöntemleri ile şifa kaynağı geleneksel reçeteler yer alıyor.

TÜRKİYE'DEN 9 ESER VAR

Merkezi İspanya'da olan Gourmand International tarafından düzenlenen yarışmaya 200'ün üzerinde ülke ve her dilden başvuru kabul edildi. 2023'te Gastrodiplomasi alanında Türkiye, Endonezya, Palau, Filipinler, Slovenya, Tunus ve Birleşik Krallık kitapları aday gösterildi. "First Lady Kitapları" kategorisindeki ödüller ise ilk kez verilecek. Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabına ek olarak Türkiye'den 9 kitap 11 farklı kategoride ödüle aday oldu. Adaylar arasında Mehmet Akdağ, Sinan Hamamsarılar, Zeynep Köksal Yaykıran, Aslıhan Sabancı, Merin Sever, Kübra Sultan Yüzüncüyıl, Aynülhayat Uybadın, Arif Bilgin, Suavi Aydın, Bayram Murat Asma ve Derya Manav'ın eserleri yer alıyor.