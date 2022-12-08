Dinlerin buluşma noktası

Uçsuz bucaksız Mezopotamya ovasına tepeden bakan Mardin, onlarca din ve kültüre tanıklık etmiş. Arami, Süryani, Sümer, Akad, Babil, Asur, Pers, Bizans, Arap, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine kucak açan Mardin; Müslüman, Süryani, Yezidi, Yahudi gibi farklı din ve etnik kültürlerin kaynaşma noktasıdır. Bu kadar etnik kökeni buluşturan bu topraklarda hoşgörü ve sevgi her yerde hissediliyor. Sadece bu yönü ile Mardin, insanlığa örnek bir kent olmayı hak ediyor. Camileri, kiliseleri, ilim ve irfan yuvası medrese ve manastırları, doğası, tarihi, gelenekleri ve kendine has mimarisi ile Mardin muhteşem bir hazine...

DARA ANTİK KENTİ

Mardin'e 30 km. uzaklıkta Oğuz köyündeki Dara Antik Kenti, 505 yılında doğu sınırını savunma amaçlı olarak İmparator Anastasius tarafından kurulmuş. 4 km'lik surlarla çevrili kentin içinde saray, kale, çarşı, kilise, tophane, su sarnıçları ve zindan kalıntıları bulunuyor. Buradaki kalıntıların birçoğu Mardin Müzesi'nde sergileniyor. 1895'te Süryani Katolik Patrikhanesi olarak yapılan Mardin Müzesi, dönemin Antakya Patriği İgnatios Behnam Banni tarafından inşa ettirilmiş. 1995'te müze olmuş. Etnografik ve arkeolojik koleksiyonlara ev sahipliği yapıyor. Perslerden Romalılara, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar birçok medeniyete ait arkeolojik eserler bulunuyor

DEYRULZAFARAN MANASTIRI

Mardin'e 5 kilometre uzaklıktaki Deyrulzafaran Manastırı, Süryaniler tarafından hala dini merkez ve okul olarak kullanılıyor. Manastırın girişinde Süryani patriklerin heykelleri olduğu gibi manastırın içinde 52 Süryani patriğinin mezarı bulunuyor. Manastır, Süryaniler tarafından güneş tapınağı olarak inşa edilmiş. Romalılar tarafından kale olarak kullanılan manastıra ek olarak Meryem Ana Kilisesi, Azizler Evi ve Kubbeli Kilise inşa edilmiş. Manastırın en dikkat çekici yeri tavanıdır. Kullanılan taşlar birleştirilirken herhangi bir harç kullanılmamış olup taşlar sıra ile dizilerek geometrik şekil verilmiş.

MARDİN KALESİ

MARDİN'İN 'Kartal Yuvası' Mardin Kalesi 1600 yıllık tarihiyle birçok medeniyete tanıklık etmiş. Hamdaniler tarafından yeniden inşa edilen kalenin tarihinin 10. yüzyıla dayandığı düşünülüyor. Mardin'e hakim konumdaki kale doğal kaya üzerine eklentilerle eşsiz bir güzelliğe sahip. Sümerlerden Perslilere, Romalılardan Bizanslılara, Selçuklulardan Osmanlılara kadar birçok döneme tanıklık eden Mardin Kalesi, günümüzde ziyarete kapalı olsa da turizme kazandırma çalışmaları devam ediyor

ZİNCİRİYE MEDRESESİ

Mardin'in merkezindeki Zinciriye Medresesi 1385 yılında kentteki son Artuklu Sultanı Melik Necmettin İsa tarafından yaptırılmış. Medresenin asıl adı Sultan İsa Medresesi olsa da halk tarafından Zinciriye olarak anılıyor. 14. yüzyıldan günümüze kadar gelmeyi başarmış olan yapı, Mardin Kalesi'nin hemen altında Mezopotamya Ovası'na hakim noktada. Taş işlemeleriyle dikkat çeken medrese zamanında rasathane olarak kullanılmış. Zinciriye Medresesi, tarihi dokusuyla Mardin'de görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.

ULU CAMİİ

Ulu Camii, Cami-i Kebir olarak da bilinmektedir. Mardin'in en eski camisi olan Ulu Camii'nin tarihi Artuklu dönemine kadar uzanır. Kubbesi ve minaresiyle göz kamaştıran caminin tarihi 1176'ya dayanır. Günümüze gelinceye kadar çeşitli onarımlardan geçen Ulu Camii, en son 2010'da restore edilmiş. Ulu Camii kiliseden camiye çevrilen bir yapı. Küçük bir avlu ve şadırvana sahip dikdörtgen şeklindeki caminin duvarları, sarı kesme taştan yapılmış.

NASIL GİDİLİR?

Mardin'in büyükşehirlere olan uzaklığı havayolu ulaşımını cazip kılıyor. Mardin Havalimanı şehre 20 kilometre uzaklıkta olup açıldığı 1999'dan bu yana hizmet veriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'den Mardin'e her gün karşılıklı düzenlenen uçak seferleri ile kısa sürede ulaşmak mümkün. İstanbul Mardin arası uçakla 1 saat 55 dakika, Ankara Mardin arası 1 saat 25 dakika, İzmir Mardin arası ise 1 saat 55 dakika sürüyor. Ayrıca çeşitli otobüs firmaları Mardin'e şehirlerarası seferler düzenliyor. İstanbul'dan Mardin'e kendi aracınızla gitmek isterseniz yol yaklaşık olarak 1472 kilometredir ve yolculuk ortalama 17 saat sürmektedir. Ankara ile Mardin arası 1027 kilometre ve 11 saatte ulaşılabiliyor. İzmir ile Mardin arası ise 1446 kilometre ve 16 saat sürüyor.

AYŞEN ALPTÜZÜN