Oyuncu Soykök aracıyla yayaların arasına daldı!

Taksim'de oyuncu Ayten Soykök, kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yayaların arasında daldı. Dehşet anları kameralara yansırken, yolda yürüyen nişanlı çiftten biri ve son anda otomobilin üstüne zıplayan bir kişi yaralandı. Kafeteryanın önündeki birkaç kişi ile yaralanan kadının nişanlısı ölümden kıl payı kurtuldu. Olay önceki gün Beyoğlu'nda Taksim Kuloğlu mahallesinde yaşandı.

Ünlü oyuncu Ayten Soykök (50), 34 BPK 601 plakalı aracıyla caddeye döndüğü anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç hızla kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Kafeteryanın duvarına çarparak duran araç, nişanlısıyla yolda yürüyen diyetisyen Yaren Kuzgun'ın bacağından ve elinden, aracın önündeki bir adamın ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmasına yol açtı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Yaren Kuzgun'u ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim Hastanesi'ne kaldırdı. Aracın önüne zıplayarak hafif yaralı kurtulan adam ise hastanede ayakta tedavi edildi. Otomobil çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürülürken, gözaltına alınan oyuncu Soykök, 'taksirle yaralama' suçundan işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kazadan kılpayı kurtulanlardan Dilan Su Köknaroğlu, "Bir anda aracın üzerime geldiğini gördüm. Kendimi kafeteryaya attım, kılpayı kurtuldum. Arkamdaki beyefendi de aracın üzerine sıçrayarak yaralı halde kurtulmayı başardı. Bir anda büyük panik yaşadık. Yaralananlar oldu. Umarım hastaneye kaldırılan kadının durumu iyidir" diyerek olayı anlattı.

KAMERALARA YANSIDI

Bu arada kaza an be an güvenlik kameralarına yansıdı. Korku ve paniğe neden olan kazada ölen ya da ağır yaralanan olmaması teselli verirken, sürücü Soykök de ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı.