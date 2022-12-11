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Haberler Yaşam Beşiktaş saldırısının şehitleri anısına kısa film

Beşiktaş saldırısının şehitleri anısına kısa film

11.12.2022

Beşiktaş saldırısının şehitleri anısına kısa film
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından, Beşiktaş Vodafone Stadı'nda 10 Aralık 2016'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan emniyet mensuplarının anısına kısa film hazırlandı. Olayın yaşandığı tarih ve saatle başlayan filmde, hain saldırı gerçekleşmemiş olsaydı normal sürecin nasıl işleyeceği anlatıldı. Saldırıda hayatını kaybeden bazı polislerin kendi aralarında konuşmaları ve aileleriyle telefonla yaptıkları görüşmeleri canlandırıldı. Filmin sonunda da "Terörün her türlüsünü lanetliyoruz! Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun" ifadeleri yer aldı.
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