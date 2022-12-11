  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam ‘HDP benim kızımı kandırıp mağaralara mahkum etti’

HDP benim kızımı kandırıp mağaralara mahkum etti’

11.12.2022

‘HDP benim kızımı kandırıp mağaralara mahkum etti’
Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti için umutlu bekleyişi bin 195'inci gününde sürüyor. 8 yıl önce kızı Hatun Çiçek'in HDP tarafından kandırılarak dağa gönderildiğini ileri süren anne Nihal Çiçek, kızı gelene kadar evlat nöbetinde kararlı olduğunu söyledi. Evladına 'teslim ol' çağrısında bulunan Çiçek, "Ben kızımı istiyorum. HDP kızımı kandırıp mağaralara mahkum etti. Niye HDP'liler kendi çocuklarını göndermiyor. Allah kızımın hakkını onlara bırakmasın" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA