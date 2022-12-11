‘HDP benim kızımı kandırıp mağaralara mahkum etti’

Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti için umutlu bekleyişi bin 195'inci gününde sürüyor. 8 yıl önce kızı Hatun Çiçek'in HDP tarafından kandırılarak dağa gönderildiğini ileri süren anne Nihal Çiçek, kızı gelene kadar evlat nöbetinde kararlı olduğunu söyledi. Evladına 'teslim ol' çağrısında bulunan Çiçek, "Ben kızımı istiyorum. HDP kızımı kandırıp mağaralara mahkum etti. Niye HDP'liler kendi çocuklarını göndermiyor. Allah kızımın hakkını onlara bırakmasın" dedi.

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