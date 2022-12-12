12. AB İNSAN HAKLARI FİLM GÜNLERİ ve KISA FİLM YARIŞMASI

AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması:

12. AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'nda dereceye giren filmlerin yönetmenleri 9 Aralık'ta Ankara'da düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Değerli ön jüri üyeleri uluslararası film festival yönetmeni Candan Yaygın, akademisyen Gülsüm Depeli Sevinç, yönetmen Taha Feyizli; final jürisi akademisyen Altuğ Akın, insan hakları savunucusu Avukat Özlem Yılmaz, oyuncu Özge Özpirinçci, yönetmen Çağrı Vila Lostuvalı ve gazeteci Erhan Ertürk, İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İklim Eylemi ve Gençlik Hakları kategorilerinde kazananları belirlediler.

Bu yılın kazananları:

İnsan Hakları Kategorisi

Birinci: Dilan Engin (Eve Dönüş)

İkinci: Ümit Güç (Karıncanın Ayak İzleri)

Üçüncü: Yasin Serindere, Özgür Cihan Uçar (Tozkoparan Bizimdir)

İklim Eylemi Kategorisi

Kazanan: Ebubekir Sefa Akbulut (İkilem)

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kategorisi

Kazanan: Selin Kara (Zeryam)

Mansiyon: Sevde Tunç (Bir Başka Köy)

Gençlik Hakları Kategorisi

Kazanan: Beyza Yıldır (Yetersiz)

Mansiyon: Nihat Eren Keskin (Sessiz Ol)

Bu yıl on ikincisi düzenlenen AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'na 170 başvuru yapıldı. Başvurular, çağımızın en acil sorunlarından bazılarının altını çizmeyi hedefleyen yarışmanın Türkiye'deki sinema hayranlarını ve kameralarını insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim değişikliği ve gençlik hakları başta olmak üzere çevirmiş kısa film yaratıcılarını motive etmeye devam ettiğini vurgulamaktadır.

Arka plan: 2011 yılından bu yana Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Türkiye'deki AB Üye Devleti, Uluslararası İnsan Hakları Günü münasebetiyle AB İnsan Hakları Film Günleri ve AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması düzenlemektedir. Filmler, güncel insan hakları sorunları üzerine düşünme ve tartışma için bir platform sağlamaktadır.

AB İnsan Hakları Film Günleri:

2011 yılından bugüne ücretsiz düzenlenen AB İnsan Hakları Film Günleri, bu yıl hibrit düzende; 08-11 Aralık tarihlerinde Ankara Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda gerçekleşti ve 9-18 Aralık tarihlerinde Festivalscope platformunda çevrimiçi olarak gerçekleşmeye devam ediyor. Film Günleri'nde kısa ve uzun metrajlı çeşitli tür ve teknikteki toplam 24 ödüllü Avrupa filmi izleyici ile buluşuyor. Film Günleri film gösterimleri ile kalmıyor ve izleyicileri söyleşiler aracılığıyla yönetmenlerle de buluşturuyor. Tüm filmler Türkçe ve İngilizce altyazılı ve Türkçe (ayrıntılı) altyazılı olarak gösteriliyor.

Ayrıntılı bilgi AB Türkiye Delegasyonu'nun ilgili sayfasında mevcuttur.

( https://www.avrupa.info.tr/tr/events/EUHRFD2022 )



Çevrimiçi gösterimler 9-18 Aralık 2022 tarih aralığında Festival Scope sayfasında izlenmeye tüm gün açık olacaktır. https://www.festivalscope.com/page/euhrfd-2022/

12. AB İnsan Hakları Film Günleri Tanıtım Filmi: https://youtu.be/cFbwsg-_Zu8

12. AB İnsan Hakları Film Günleri Kataloğu: https://www.avrupa.info.tr/sites/default/files/uploads/12_AB_IHFG_Katalog.pdf