6 yaşındaki çocuğa istismar davası öne çekildi

TÜRKİYE'DE infial yaratan 6 yaşındaki kız çocuğu H.K.G'nin istismarı ile ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in yargılandığı dava öne çekildi. Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.

TUTUKLU YARGILAMA TALEBİ

İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. Olaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, duruşma gününün daha erkene çekilebilmesi için talepte bulundu. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi talebi uygun buldu. Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in hakim karşısına çıkacağı ilk duruşma 22 Mayıs 2023'ten, 30 Ocak 2023'e alındı. Katıldığı bir programda konuyu değerlendiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Tutuklu yargılama, yargılanma önlemlerindendir ve mahkemelerin takdir yetkisi vardır ancak bu olay Türk ceza kanununda katalog suçlardan yani tutuklanması gereken suçlardan birisidir. Zaten böyle olduğu için biz de tutuklu yargılama talebinde bulunduk" dedi.