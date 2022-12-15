Soylu: Uyuşturucunun kökünü kurutacağız

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen 'Kökünü Kurutma' operasyonuna ilişkin bilgiler paylaştı. Operasyon çerçevesinde 197 şüpheliden 182'sinin yakalandığını ifade eden Bakan, Soylu, "Bu kökünü Kurutma Operasyonları çerçevesinde bütün dünyanın, Avrupa'nın tamamının teslim olduğu uyuşturucuyu kendi sınırlarımız içinde mahkum edeceğiz" diye konuştu.

4 AYDIR TAKİP EDİLİYORLARDI

ŞANLIURFA'DA 3'üncü Kökünü Kurutma Operasyonu'nun gerçekleştigini belirten Soylu, "Göreceğiz el mi yaman bey mi yaman. Devletin ciddiyeti, mücadelesini ve kararlılığını buradaki bu musibeti gençlerimize bulaştırmak ve buradan huzur ve sükunu ortadan kaldırmak isteyenlere kökünü kurutarak göstereceğiz. Operasyonda yaklaşık 600 ekip, bir insansız hava aracı, bir helikopter ve 21 narkotik köpeği olmak üzere özel harekat unsurlarımız dahil bir operasyon gerçekleştirildi. 197 hedefimiz vardı, yaklaşık 4 aydır planlı projeli olarak takip edilen bir operasyondu. 182'si gözaltına alındı. Buradaki temel hedefimiz Türkiye'de hemen hemen her vilayetimizde hem uyuşturucu satışının organizasyonunu yapan, satışlarını yapan, torbacısından organizatörüne kadar her birinin ağlarını kesmektir. Adliyelerimiz, savcılarımızla bu mücadeleyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.