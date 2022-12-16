Esra Erol’da en çok izlenen oldu

13.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Öykü'nün ortadan kaybolmasıyla Yeşim hemen karakola gitti. Ancak Tarık bunun yine Yeşim'in bir oyunu olduğunu düşünüp inanmadı. Kızının gerçekten tehlikede olduğunu fark eden Tarık, her yerde Öykü'yü aramaya başladı.

Öykü bulunup eve geldikten sonra Yeşim, Tarık'la yeniden arasını düzeltmek istese de Tarık, Yeşim'e karşı soğuk davranmaya devam etti.