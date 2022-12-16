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Haberler Yaşam Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı

16.12.2022

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı
6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili dava kapsamında, Kadir İstekli'nin ardından baba Yusuf Ziya Gümüşel de gözaltına alındı. İkili, işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye gündemini derinden etkileyen çocuk gelin davasında bir gelişme daha yaşandı. Olayla ilgili iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. Olayla ilgili H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi. Hakim karşısına çıkan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli çocuğa cinsel istismar kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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