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Haberler Yaşam Aldattıgını düsündügü kız arkadasını basından vurdu

Aldattıgını düsündügü kız arkadasını basından vurdu

19.12.2022

Aldattıgını düsündügü kız arkadasını basından vurdu
ESKİŞEHİR'DE Hasan F. (21), kendisini aldattığını öne sürdüğü sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu'nu (21) çıkan tartışmada tabancayla başından vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çolakoğlu, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Zanlı Hasan F. ile olay anında evde bulunan arkadaşı M.F. gözaltına alındı. İfadesi alınan katil zanlısı Hasan F. ve M.F. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Hasan F., "Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü" diye konuştu.
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